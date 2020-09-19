الريال يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان

وضع ريال مدريد، خطة للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن عملية شراء كيليان مبابي لريال مدريد تسير على الطريق الصحيح من باريس سان جيرمان المتردد في خسارة لاعب يعتبر أنه الأكثر قيمة في العالم ويظل متفائلاً بأن بإمكانه ربطه بصفقة جديدة في ملعب حديقة الأمراء.

وأشار الصحيفة إلى أن فيروس كورونا له تأثير على تحركات تحويل القيمة الضخمة عندما تفتح الانتقالات المقبلة لكن الريال يبني تحركاته على رغبة اللاعب في اللعب للنادي الملكي وسوء علاقته مع باريس سان جيرمان حيث أنه غير مهتم بالجلوس لإجراء محادثات بشأن تمديد العقد.

