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مذبحة.. لن تتخيل ما حدث للاعبي الوداد بعد هزيمة الأهلي

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مذبحة.. لن تتخيل ما حدث للاعبي الوداد بعد هزيمة الأهلي
 
الإثنين، 26-10-2020 09:55 م الطيب حسين
كشفت صحف مغربية، عن تعرض 10 لاعبين من فريق الوداد للتسريح عقب الهزيمة المدوية أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واصفة الأمر بالـ"مذبحة".

وبحسب موقع " sport.le360" المغربي، فإن إدارة النادي البيضاوي، حددت قائمة للاعبين الذين سيغادرون الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم.

وقال الموقع إن من ضمن اللاعبين المغادرين، القائد المخضرم إبراهيم النقاش، وصلاح الدين السعيدي، وإبراهيم نحم الدين، وهيثم البهجة، وعبد اللطيف نوصير، أيوب لمودن، يوسف شينا، وحمزة أسرير، وكازادي كاسنجو ثم الإيفواري باجبو.

كما وجهت إدارة الوداد في بيان رسمي الشكر إلى محمد عادل المريني وأحمد أمين بيد الله في الجهاز الطبي، بالإضافة المدربان سعيد بادو الذي شغل مهمة مدرب الحراس، والسنغالي موسى نداو، الذي عمل كمساعد مدرب داخل الجهاز الفني للنادي.

يشار إلى أن الوداد قد خرج خالي الوفاض هذا العام بعد مشاركته في 4 مسابقات، الدوري المغربي وكأس العرش محليًا، ودوري أبطال أفريقيا وكأس محمد الخامس "البطولة العربية".
 

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