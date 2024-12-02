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سقط فجأة.. تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان بعد 17 دقيقة من انطلاقها

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الإثنين، 02-12-2024 09:02 ص

 

 

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، التي توقفت على ملعب أرتيميو فرانكي اليوم الأحد، بعد مرور 17 دقيقة فقط، بسبب حالة طبية طارئة تعرض لها إدواردو بوفي، لاعب فيورنتينا.

 

تفاصيل الحادثة

سقط بوفي بشكل مفاجئ على أرض الملعب أثناء محاولته تعديل حذائه، ما أثار حالة من الهلع بين اللاعبين والجماهير، المشهد المؤثر دفع زملاءه في الفريق إلى الانهيار ودخولهم في نوبة من البكاء، مع تدخل الطاقم الطبي بشكل عاجل.

 

قرار التأجيل

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو”: قررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة إلى موعد يحدد لاحقًا، مراعاة للوضع الصحي الطارئ للاعب. وفي بيان رسمي، أوضحت الرابطة أن المباراة لن تستكمل نظرًا لخطورة الحالة التي تعرض لها بوفي.

 

الوضع الصحي للاعب

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بوفي لا يزال فاقدًا للوعي، لكنه بدأ يستعيد تنفسه تدريجيًا تحت الرعاية الطبية المكثفة، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في حالته.

 

ردود الأفعال

الواقعة أثارت موجة من القلق والتعاطف في الأوساط الرياضية الإيطالية، حيث تقدم عدد من الأندية واللاعبين برسائل دعم وتمنيات بالشفاء السريع لبوفي.

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