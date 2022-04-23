محمد صلاح يخرج عن صمته: أنا الأفضل في العالم لهذا السبب

السبت، 23-04-2022
02:56 م
أكد اللاعب محمد صلاح
، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي،
أنه يرى نفسه أنه الأفضل في العالم في الوقت الحالي.
وقال محمد صلاح
في حوار عبر مجلة “فور فور تو” الإنجليزية
: “أرى أنني الأفضل في العالم، أنا أقيم نفسي دائماً، أحترم جميع اللاعبين ولكن دائماً
ما أرى نفسي افضل”.
وتابع: "الحصول على الكرة الذهبية
سوف تعنى لى الكثير،
أحد اهدافى فى الحياة هو تغيير الناس ليؤمنوا أنهم قادرون على تحقيق ما يريدون تحقيقه
خاصة فى بلدى و بلاد العرب."
وعن تجديد عقده مع ليفربول قال : “لا أعرف إن كنت سأبقى مع
ليفربول بعد عام 2023 أم لا، يتبقى لى عام واحد، أعتقد أن المشجعين يعرفون ما أريده،
لكن ليس كل شيء يتعلق بالأموال، لا أعرف بصراحة لكن المشجعين يعرفون ما أريد”.
وتابع: "ليس كل شيء في العقد يتعلق بالأموال، هذا النادى
يعنى الكثير بالنسبة لى، لقد استمتعت هنا أكثر من أى مكان آخر، لقد قدمت كل شيء للنادي،
وحظيت بعدة لحظات لا تصدق، وفزت بالألقاب والجوائز الفردية والأهداف أيضًا".
وأضاف: “هنا في ليفربول الوضع أشبه بالعائلة، أنا لست قلقًا
من أي شيء، لا أدع نفسي للقلق على أي أمر، لم ينته الموسم بعد، لذا فلنُنهه بأفضل طريقة،
وهذا أهم شيء”.
وعن تحقيق الثلاثية مع فريق ليفربول هذا العام قال: “لا أعرف
سنحقق البطولات الثلاثة أم لا، لكن آمل أن نحقق دوري الأبطال والدوري الإنجليزي على
الأقل، أريد أن أحققهم في مسيرتي 3 أو 4 مرات، لما لا؟ يمكنك أن تحلم ماتريد أن تحلم
به، ويمكنك تحقيق ماتريد تحقيقه”.
وعن اقترابه من تخطي الثلاثون من عمره قال: " لست قلقا،
سألت بعض اللاعبين وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف،
أشعر أنني بحالة جيدة، أنا أستمتع بالحياة، وبكرة القدم، لا يهم كم عمرك الآن".
واختتم: "الآن يمكنك رؤية ذلك مع اللاعبين، كل منهم
يطيل مسيرته المهنية، يمكنك رؤية أفضل اللاعبين دائمًا بعد 32، 33، الكثير منهم ليفاندوفسكي،
بنزيما، ميسي، رونالدو، زلاتان، والكثير من اللاعبين، أيضا إدين دجيكو في إيطاليا،
أوليفر جيرو، كل منهم يؤدي أداءً جيدًا حقًّا بعد 30، لذلك أنا لست قلقًا بشأن ذلك".
وأشارت المجلة من خلال الحوار أن النجم المصري محمد صلاح
يقدم أداء جيد للغاية هذا العام ومرشح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية
، بجوار البولندي
روبرت ليفانوفيسكي والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.