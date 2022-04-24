تطور مفاجئ.. برشلونة يجهز صفقة ضم «صلاح»

الأحد، 24-04-2022
01:10 م
أكد
تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول
الإنجليزي، يتصدر
اهتمامات نادي برشلونة
الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت
تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن إدارة برشلونة
قررت الانسحاب من صفقة ضم محمد صلاح
،
بسبب قيمة الصفقة المرتفع، بالإضافة إلى راتب “مو” الضخم.
وذكرت
صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن محمد صلاح
بات الهدف الأول لإدارة نادي برشلونة
في الميركاتو الصيفي المقبل، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق
بايرن ميونخ.
وأضافت
الصحيفة، أن انتقال محمد صلاح
إلى برشلونة
، سيساعد تشافي هيرنانديز المدير الفني
للبلوجرانا على المنافسة على الألقاب مجددا وعلى رأسها لقب الليجا.
وأشارت
الصحيفة، أن عقد الرعاية الجديد، سيمنح إدارة برشلونة
القدرة المالية للتعاقد مع
النجم المصري.
وأوضحت
الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية “بجانب برشلونة
” التي تراقب وضع محمد صلاح
مع
ليفربول
، أبرزهم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وينتهي
عقد محمد صلاح
مع ليفربول
بنهاية الموسم المقبل، ولم يتواصل الطرفان إلى اتفاق
للتجديد حتي الآن.