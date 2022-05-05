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صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه.. ومدرب «الملكي» يرد

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صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه.. ومدرب «الملكي» يرد

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الخميس، 05-05-2022 10:36 ص

توعد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر ريال مدريد بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وكتب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "لدينا حساب لنصفيه".
من جانبه رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تصريحات محمد صلاح، جناح ليفربول حيث صرح برغبته في مواجهة النادي الملكي بنهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكد أنشيلوتي أن مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون بمثابة الديربي بالنسبة له، مشيدًا بالألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.
وأقصى ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي وتغلب عليه بثلاثية لهدف في ريمونتادا مثيرة بنصف النهائي وسيواجه ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال عن تصريحات محمد صلاح: "الشعور الذي ينتابني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي، مرة أخرى ضد ليفربول وهي ثلاث نهائيات كمدرب ضدهم، لقد عشت في ليفربول لمدة عامين وهذا ديربي بالنسبة لي لأنني ما زلت أحب إيفرتون".
متابعًا: "يسعدني أن أكون في النهائي في باريس ضد منافس عظيم آخر، معتادين عليها، ستكون مباراة رائعة لكرة القدم".
وأتم مدرب ريال مدريد: "أنا أعرف كلوب جيدًا، إنه مدرب رائع وأنا أكن له كل الاحترام، ستكون مباراة نهائي رائعة، سيكون نهائيًا متقاربًا جدًا ومتساوِ للغاية".
 

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