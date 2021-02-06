مدرب بيراميدز «يصدم طموح رمضان صبحي» بتصدر هدافي الدوري

السبت، 06-02-2021
10:23 ص
محمود أبوسعد
صدم المدير الفني لنادي
بيراميدز
، رودولفو أروابارينا، نجم الفريق وهدافة رمضان صبحي، واستبعده من القائمة
التي ستخوض لقاء اليوم أمام طلائع الجيش.
رمضان كان لديه طموح بالانفراد
بقائمة هدافي الدوري المصري الذي يشاركه في صدارتها أحمد سمر لاعب طلائع الجيش
بخمسة أهداف لكلا منهما، وباستبعاده من قائمة الفريق أصبح طموحه مهددا بشدة خاصة
في ظل توهج وتألق مافسه، ولم يكشف نادي بيراميدز
عن السبب وراء استبعاد رمضان صبحي
من القائمة، حيث لم يعلن النادي لتعرض اللاعب لأي إصابة في الأيام الماضية، لتشير
الدلائل عن أن الاستبعاد "فنيًا".
كما قرر المدرب الأرجنتيني
استبعاد ثنائي حراسة المرمى أحمد الشناوي لإصابته بالكورونا للمرة الثانية،
والمهدي سليمان، تنفيذا للعقوبة الموقعه عليه من قبل الإدارة لنشره بوست اعتبرته
الأخيرة مسيء لها، واكتفى بضم شريف إكرامي وعبد الرحمن أيمن، فيما غاب عبد الله
السعيد عن القائمة للإصابة.
وجاءت قائمة بيراميدز
على النحو
التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي -
عبد الرحمن أيمن.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور -
طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر.
خط الوسط: عمر جابر - إسلام
عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل
- محمود صابر.
خط الهجوم: دييجو رولان - دودو
الجباس - محمود وادي - جون أنطوي.
ويحتل بيراميدز
المركز السادس
في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 15 نقطة من 11 مباراة خاضها هذا الموسم، فيما
يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة من نفس عدد المباريات.