نجم الأهلي ينشر صورته مع رمضان صبحي والجماهير تجبره على حذفها

الخميس، 28-01-2021
07:01 م
المصريون
فاجأ أيمن أشرف نجم النادي الأهلي، جماهير القلعة
الحمراء بنشر صورة له مع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز
، على حسابه الشخصي عبر
موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي تسبب في هجوم كبير من
الجماهير على "صبحي".
ونشر "أشرف" صورة له مع رمضان صبحي، خلال مواجهة
الأهلي وبيراميدز
التي أقيمت أول أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة
الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وكتب عليها :" صباح الخير".
واضطر أيمن أشرف لحذف صورته مع رمضان صبحي بعد فترة قصيرة
من نشرها، بسبب هجوم جماهير الأهلي على رمضان صبحي.
الجدير ذكره أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز
برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بيراميدز
في المركز الرابع بـ 14 نقطة".