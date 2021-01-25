أحمد فوزي: رمضان صبحي ينوي إهانة الأهلي غدًا بهذه الحركة

الإثنين، 25-01-2021
07:24 م
المصريون
ينتظر
عشاق كرة القدم في مصر غد الثلاثاء، في تمام الساعة السابغة والنصف مساءً، مباراة
ساخنة بين فريقي الأهلي وبيراميدز
، في الدوري الممتاز.
وكشف
أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، مفاجأة كبيرة عن رغبة رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز
،
في الوقوف على الكرة حلال لقاء الأهلي.
وكتب
أحمد فوزى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا:
"رمضان عاوز يقف علي الكرة في مباراة
نا غدا، طب ما يقف ايه الطموح في كده يعني؟
هل عقليتنا كجمهور تخلينا نضايق مثلا، يا حبيبي احنا غير اي حد".
وتابع:
"أقف ع الكورة والنبي وياريت كمان تاخدها معاك وانت مروح".
واختتم
قائلا: "نصيحة أخيرة، إللي يقف علي الكرة هتوقعه واللي يشيلها فوق رأسه تشيله
وتجيبله الطموح كمان".