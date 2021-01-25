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أحمد فوزي: رمضان صبحي ينوي إهانة الأهلي غدًا بهذه الحركة

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رمضان صبحي
 
الإثنين، 25-01-2021 07:24 م المصريون

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر غد الثلاثاء، في تمام الساعة السابغة والنصف مساءً، مباراة ساخنة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، في الدوري الممتاز.
وكشف أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، مفاجأة كبيرة عن رغبة رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، في الوقوف على الكرة حلال لقاء الأهلي.
وكتب أحمد فوزى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "رمضان عاوز يقف علي الكرة في مباراةنا غدا، طب ما يقف ايه الطموح في كده يعني؟ هل عقليتنا كجمهور تخلينا نضايق مثلا، يا حبيبي احنا غير اي حد".
وتابع: "أقف ع الكورة والنبي وياريت كمان تاخدها معاك وانت مروح".
واختتم قائلا: "نصيحة أخيرة، إللي يقف علي الكرة هتوقعه واللي يشيلها فوق رأسه تشيله وتجيبله الطموح كمان".

 

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