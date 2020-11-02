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محمود علاء يشارك بتدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا للرجاء

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علاء
 
الإثنين، 02-11-2020 11:46 ص محمد عبد الحارس

يشارك مدافع الزمالك محمود علاء، فى تدريبات الفريق الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجلية من أجل تجهيزه جيدًا لموقعة الرجاء المغربي، في المباراة التى ستقام بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وأدى علاء، بالأمس فقرات فنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان علي حالته الصحية بعدما تعرض للإصابة مؤخرًا بالركبة والتى أبعدته عن مشاركة الفريق الفترة الماضية. 
ويدخل الفريق الأول معسكرًا مغلق اليوم بعد انتهاء التدريب وإجراء مسحة طبية وفقا لبرتكول الأتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريق بفوز الأبيض على نظيره المغربي فى موقعة الدار البيضاء بهدف نظيف أحرزه المهاجم أشرف بن شرقي.
 

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