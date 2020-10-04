اجتماع طارئ لانضباط الجبلاية

تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، اجتماعا طارئا لبحث عدد من القرارات المهمة وعلى رأسها أزمة مباراة الزمالك والمصرى والتى شهدت عددًا من الوقائع أبرزها التعدى على حكم المباراة أمين عمر من قبل لاعب الزمالك التونسى فرجانى ساسى.

ومن المتوقع صدور قرار بإيقاف ساسى، ولكن عدد المباريات ستحدده لجنة الانضباط والتى لن تقل عن 4 مباريات ولن تزيد على 8 إلى جانب تغريمه ماليًا.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حال صدور قرار بإيقاف ساسى لأكثر من مباراة فإن هذا الإيقاف لا يمنعه من المشاركة أمام الرجاء فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر، لأن الإيقاف يكون مقتصرًا على البطولات المحلية مثل الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى فقط، وبالتالى أحقيته بالمشاركة أفريقيًا مع الزمالك.