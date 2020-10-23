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التشكيل المتوقع للوداد قبل مواجهة الأهلى

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ارشيف
 
الجمعة، 23-10-2020 02:27 م محمد عبد الحارس
استقر الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد المغربي على تشكيلة فريقه لموقعة الأهلى التي تجمع الفريقان اليوم الجمعة لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المُنتظر أن يلعب الوداد بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى: رضى التكناوتي.
الدفاع: عبد اللطيف نصير ـ إبراهيما كومارا ـ  بدر كدارين ـ نجم الدين إبراهيم.
الوسط: يحيى جبران ـ وليد الكرتي ـ  أيمن الحسوني.
الهجوم: بديع أووك ـ كازادي كاسونجو ـ إسماعيل الحداد.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز المارد الأحمر  بهدفين دون رد أحرزهما محمد مجدى قفشة وعلى معلول من ركلة جزاء.
 

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