أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

أعلنت لجنة الحكام
بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز على النحو التالى:-
الاتحاد وطلائع الجيش: يديرها تحكيما إبراهيم نور الدين "حكم ساحة"، ويعاونه هاني خيري "مساعد أول"، و مصطفى عطية "مساعد ثان"، و محمد عبد النبي "حكم رابع"، ومحمد عباس قابيل "حكم فيديو"، ومصطفى الشهدي "مساعد حكم فيديو".
الأهلي والمقاولون العرب : يديرها جهاد جريشة "حكم ساحة"، ويعاونه أسامة السيد "مساعد أول"، وأحمد نوفل "مساعد ثان"، وعمرو عبد الفتاح "حكم رابع"، وصبحي العمراوي "حكم فيديو"، وسعيد حمزة "مساعد حكم فيديو".