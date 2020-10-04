أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

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حكم
حكم
 
الأحد، 04-10-2020 09:52 ص محمد عبد الحارس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز على النحو التالى:-
الاتحاد وطلائع الجيش: يديرها تحكيما  إبراهيم  نور الدين "حكم ساحة"، ويعاونه هاني خيري "مساعد أول"، و مصطفى عطية "مساعد ثان"، و محمد عبد النبي "حكم رابع"، ومحمد عباس قابيل "حكم فيديو"، ومصطفى الشهدي "مساعد حكم فيديو".
الأهلي والمقاولون العرب : يديرها جهاد جريشة "حكم ساحة"، ويعاونه أسامة السيد "مساعد أول"، وأحمد نوفل "مساعد ثان"، وعمرو عبد الفتاح "حكم رابع"، وصبحي العمراوي "حكم فيديو"، وسعيد حمزة "مساعد حكم فيديو".

 

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