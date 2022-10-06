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قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي

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قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي

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الاهلي
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الخميس، 06-10-2022 12:07 م

أعلنت القناة الوطنية التونسية، إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، المقرر لها الأحد المقبل، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.
وذكرت القناة الوطنية التونسية، عبر صفحتها الرسمية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها ستنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستهدف الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد المنستيري خارج الديار، تسهل من مهمته في لقاء العودة بالقاهرة.
وتعد مباراة الاتحاد المنستيري الظهور الرسمي الأول للأهلي تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة قيادة الأحمر، لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رحل عن تدريب المارد الأحمر بعد شهرين فقط من تدريب الفريق.
 

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