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فى استفتاء روسيا اليوم

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب عربى

محمد صلاح
محمد صلاح
 
الجمعة، 01-01-2021 04:11 م المصريون
فاز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بجائزة أفضل لاعب عربي حيث استطاع حسم صراع استفتاء "روسيا اليوم" لاختيار أفضل لاعب عربي خلال عام 2020 بفارق بسيط عن أقرب منافسيه الجزائرى رياض محرز، وذلك عقب توقف التصويت مساء أمس، والذى شارك فيه نحو 19412 شخص بمختلف أنحاء العالم.

حصد محمد صلاح 31.2% من عدد الأصوات التى شاركت فيما جاء رياض محرز ثانياً بنسبة 27.8%، والمغربي حكيم زياش ثالثاً بنسبة 24.6%، بينما سجل عمر السومة تواجد ضعيف فى بنسبة 5.3% في المرتبة الخامس خلف صاحب المرتبة الرابعة سالم الدوسري الذي حقق 5.4%.

وجاء  العراقي مهند علي في المرتبة السادسة فى المرتبة السادسة بنسبة 2.4%، وأخيراً الأردني موسى التعمرى بواقع 1.5%.

أيضا اختارت صحيفة ديلي ميرور البريطانية محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2020 بعدما استطاع ان يقدم مستويات متميزة للغاية في البريميرليج وكل البطولة التي شارك فيها مع الريدز، بخلاف صدارته لجدول ترتيب هدافي البريميرليج.
 

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