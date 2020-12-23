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فوربس الأمريكية تكشف حجم ثروة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
 
الأربعاء، 23-12-2020 12:12 م المصريون

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن ثروة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.
ووفقا لـ “سبوتنيك”، نقلا عن موقع “GivemeSport” البريطاني، ومجلة “فوربس” الأمريكية، فإن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء وتسجيل الأهداف، بجانب الراتب.
ويحتل المصري المركز 34 في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً لعام 2020 ، متقدماً على أمثال بول بوجبا ، وجوردان سبيث، وزيون ويليامسون.
ولكن وفقا لقائمة “Celebrity 100″، فإن صافي أرباح صلاح وصلت إلى 35.1 مليون دولار (26.3 مليون جنيه إسترليني) في أبريل 2020.
كما أن صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، من بينهم أديداس، ودي أتش إل، وبيبسي، وفودافون، ويكسب أيضا من الرعاة حوالي 12 مليون دولار.
 

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