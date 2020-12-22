بعد خلافهما.. كلوب يحسم قراره بشأن رحيل صلاح

الثلاثاء، 22-12-2020
03:12 م
المصريون
حسم الألماني يورجن كلوب
، المدير الفني لفريق
ليفربول
، قراره بشأن رحيل
النجم محمد صلاح
، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية
المقبلة، وذلك بعد أزمة من الخلافات بينهما والتصريحات التي تعكس سوء علاقتهما
الفترة الأخيرة.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية،
أن يورجن كلوب
متمسك بخدمات محمد صلاح
، ولا توجد نية لبيعه خلال الفترة المقبلة،
على الرغم من التقارير الكثيرة التي تحدثت عن إمكانية انتقال "صلاح" إلى
نادي ريال مدريد.
وأثار محمد صلاح
الجدل خلال الساعات الماضية
بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو
ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول
، أرغب
في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحيطم جميع الأرقام القياسية
في ليفربول
".
كما أبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني
يورجن كلوب
، بسب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة
السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.