محمد صلاح استقر على الرحيل من ليفربول

الخميس، 24-12-2020
02:18 م
أمير سعد
كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رفض لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول
، تمديد عقده رفقة "الريدز".
وأفادت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن ليفربول
يواجه مشكلة في تجديد عقد اللاعب على الرغم من حصوله على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني إلى جانب وجود رغبة من إدارة النادي حول تحسين عقده إلا أنه لن يمدد عقده في الوقت القريب.
وأوضحت الصحيفة، أن يورجن كلوب سيقرر إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لرحيل صلاح
من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع لاعب آخر وإعادة البناء مجددًا في الخط الأمامي.
وينتهي عقد صاحب اللاعب مع ليفربول
في يونيو 2023، بعد أن تم استقدامه من صفوف روما في صيف 2017.