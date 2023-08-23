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أول رد فعل من صلاح على أنباء انتقاله لاتحاد جدة

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صلاح
الأربعاء، 23-08-2023 12:23 م


نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صورة جديدة بعد أنباء رحيله عن ليفربول خلال الساعات القادمة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وتجاهل محمد صلاح  الأخبار المتناقلة بشأن رحيله عن ليفربول ونشر صورة له في الجيم وهو يستعرض لياقته البدنية بتمارين شاقة .

وأكدت تقارير صحفية، أن اتحاد جدة السعودي يقترب من إتمام التعاقد مع محمد صلاح قادمًا من ليفربول.

وكانت تقارير قد أكدت بأن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة “الكأس” السعودية، فإن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع ليفربول ليصبح محمد صلاح لاعبًا لفريقه خلال ساعات.


وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

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