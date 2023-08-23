"أغلى لاعب في الدوري السعودي".. الكشف عن المبلغ الذي عرضه اتحاد جدة على صلاح

الأربعاء، 23-08-2023
10:12 ص
كشف رودي جاليتي، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عن تفاصيل عرض اتحاد جدة
السعودي، للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح
، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتب رودي جاليتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “الاتحاد السعودي لا يستسلم من أجل صلاح”.
رحيل صلاح عن ليفربول
وأضاف: “أرسل النادي عرضًا ضخمًا لضم صلاح (أكثر من 100 مليون دولار) لإقناع كلوب بشكل خاص، الذي رفض فكرة وداعه حتى الآن بالسماح له بالرحيل”.
واختتم: “إذا قبل ليفربول ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي”.