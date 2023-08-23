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"أغلى لاعب في الدوري السعودي".. الكشف عن المبلغ الذي عرضه اتحاد جدة على صلاح

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محمد صلاح
الأربعاء، 23-08-2023 10:12 ص


كشف رودي جاليتي، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عن تفاصيل عرض اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب رودي جاليتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “الاتحاد السعودي لا يستسلم من أجل صلاح”.

رحيل صلاح عن ليفربول 
وأضاف: “أرسل النادي عرضًا ضخمًا لضم صلاح (أكثر من 100 مليون دولار) لإقناع كلوب بشكل خاص، الذي رفض فكرة وداعه حتى الآن بالسماح له بالرحيل”.


واختتم: “إذا قبل ليفربول ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي”.

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