وليد الفراج يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

الأربعاء، 16-08-2023
10:09 ص
أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج
، أن الدولي المصري محمد صلاح
، نجم ليفربول
الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال وليد الفراج
في تصريحات عبر برنامجه “أكشن مع وليد” المذاع على إم بي سي: “الاتحاد لن يكمل موسمه بنفس التشكيل بالتأكيد قبل 7 سبتمبر سيكون هناك إضافات نظرًا لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها السعودية”.
وأضاف: “حسب معلوماتي أن نادي ليفربول
وافق مبدئيًا على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح
، لنادي الاتحاد”.
واختتم: “هناك مشكلة في مدرب الفريق كلوب، وهو العائق في صفقة محمد صلاح
، نادي الاتحاد وصندوق الاستثمار ولجنة التعاقدات، يضغطون برفع العرض لإغراء ليفربول
للموافقة على بيع محمد صلاح
”.