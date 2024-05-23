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"محاط بالحمقى".. رسالة غامضة من محمد صلاح تثير الجدل

"محاط بالحمقى".. رسالة غامضة من محمد صلاح تثير الجدل

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صلاح
الخميس، 23-05-2024 09:25 ص

 

تعرض كابتن منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى موجة انتقاد عنيف، على إثر احتضانه لزوجة مدربه يورجن كلوب، واحتضان المدرب لزوجته ماجي، ليأتي الرد من صلاح مبهما عبر انستجرام.

رسالة غامضة من محمد صلاح

وجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على انستجرام، حيث نشر صورة لغلاف كتاب، بعنوان: «محاط بالحمقى»، للكاتب السويدي الشهير توماس إريكسون.

يأتي ذلك تزامنا مع انتهاء الموسم في الدوري الإنجليزي، واستعداد الفرعون المصري للتواجد بمعسكر منتخب مصر المقبل، يوم 28 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لهما 6 و 10 يونيو المقبل على الترتيب.

عناق حار بين كلوب وزوجة صلاح

أثار مقطع فيديو قصير، العديد من علامات الاستفهام وكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الوطن العربي عامة ومصر خاصة.

وأظهر مقطع الفيديو، ماجي زوجة محمد صلاح، التي كانت حاضرة لتوديع مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب، وبدت حزينة على رحيله، وحرصت على النزول إلى الملعب ومعانقته، حيث أعاد كلوب معانقة زوجة الفرعون مرة أخرى.

 

عناق ماجي وكلوب

وعلى الرغم من أن عناق كلوب وماجي ظهر ابويا إلى حد بعيد، إلا أن الانتقادات طالت صلاح وزوجته، بسبب تخليها عن العادات الشرقية والإسلامية، التي تمنع المرأة من معاناة شخص أجنبي عنها.

طائرة خاصة لمنتخب مصر إلى غينيا الاستوائية

يخوض المنتخب الوطني مواجهة ضد نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

معسكر المنتخب السابق مع حسام حسن

وتسافر بعثة الفراعنة إلى غينيا الاستوائية 7 يونيو المقبل على متن طائرة خاصة، لمواجهة منتخبها يوم العاشر من الشهر ذاته، بالجولة الرابعة للتصفيات المونديالية.

 

منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة بعد أول جولتين، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية نظيفة، وعلى سيراليون بهدفين نظيفين بالجولة الثانية، ويتواجد رفقة الفراعنة أيضا إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي.

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