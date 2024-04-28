أبوتريكة: صلاح غلطان.. لا ينبغي أن يفعل هذا أبداً (فيديو)

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تريكة
الأحد، 28-04-2024 01:54 م

أعرب النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة، عن حزنه بسبب المشادة الكلامية بين مواطنه محمد صلاح والمدرب الألماني يورغن كلوب، خلال مباراة ليفربول ومضيفه وست هام يونايتد، أمس السبت.
وأظهرت لقطات مصورة مشادة كلامية بين كلوب وصلاح عند الدقيقة 79، لدى استعداد النجم المصري للمشاركة كبديل في المباراة التي جمعت "الريدز" ومضيفه وست هام يونايتد (2-2)، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح عند وقوفه على خط التماس، ووجه بعض الكلمات إلى كلوب، في حين حاول المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز وجو غوميز تهدئة زميلهما المصري.
وقال أبو تريكة عن الواقعة، خلال تواجده في الاستديو التحليلي للمباراة عبر قنوات "beIN SPORTS": "أنا حزين بسبب هذا الموقف، أنا على المستوى الشخصي حزين، هذا يؤلمني ويحزنني، لأنني أحب الاثنين، ولكن أحب صلاح أكثر".
وأضاف: "لكن صلاح غلطان، مهما يكن هذا مدربك... أنت وهو نجحتما في بناء علاقة تحلم الناس بها، العلاقة بينهما ليست في الملعب فقط بل في خارجه أيضًا، هذا (الخلاف) لا ينبغي أن يظهر في العلن وأمام الجماهير، أن اثنين صنعا هذه الملحمة أن يصل بهما الحال إلى هذا الحوار (الساخن)".
وتابع أبو تريكه: "كلاهما من أساطير كرة القدم، وكلاهما على المستوى الشخصي والاجتماعي حاجة تفرح، أنا بحب صلاح جدا وهو أخي الصغير، لكن لا ينبغي أن يتصرف هكذا مع مدربه".


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