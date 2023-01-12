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مرتضى منصور يُسرّح فريق السلة سيدات بالكامل: يروحوا يتجوزوا ويطبخوا أحسن

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مرتضى منصور يُسرّح فريق السلة سيدات بالكامل: يروحوا يتجوزوا ويطبخوا أحسن

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مرتضى منصور
Native
Teads
الخميس، 12-01-2023 10:02 ص

 

 

أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، عن تسريح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة أمام النادي الأهلي.

 

وقال منصور في تصريحات له: "قررنا الاستغناء عن فريق السلة بنات، يروحوا يتجوزوا، هذا الفريق لا يستحق الاستمرار مع نادي الزمالك، بسبب حالة الاستهتار التي كانت عليها اللاعبات".

 

وأضاف أن نادي الزمالك نادي بطولات مش نادي (همبكة) - بحسب وصفه- وسنوفر الفلوس لألعاب أخرى.

 

يذكر أن فريق كرة السلة سيدات بنادي الزمالك تعرض للخسارة أمام الأهلي بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات دوري السوبر.

 

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