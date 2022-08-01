صدمة.. اتجاه لاستبعاد لاعبي الأهلي من المنتخب بسبب الأداء السيئ
حازم وفيتوريا
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Teads
الإثنين، 01-08-202210:00 ص
أكد الإعلامي
إسلام صادق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحفظ على أداء لاعبي
فريق الأهلي ببطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الذي قام فيها بمتابعة لاعبي
القلعة الحمراء في مسابقة الدوري.
وقال الإعلامي
إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" روي
فيتوريا لديه تحفظ كبير على تراجع لاعبين كبار بفريق الأهلي خلال الفترة الحالية
والذين يمثلون القوام الأساسي داخل منتخب مصر في السنوات الماضية".
وتابع:"
مدرب منتخب مصر فيتوريا طلب من اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية مع منتخب إفريقي في
شهر سبتمبر المقبل على أن يكون منتخب من التصنيف الثالث أو الرابع".
فيما أشارت
مصادر رياضية، ان مدرب المنتخب الجديد، سيحدد مباراة ودية مع منتخب أفريقي، وفي
حال لم يقتنع بأداء لاعبي الأهلي سيتم استبعادهم بشكل مؤقت لحين عودتهم إلى الأداء
الجيد.
وأضاف المصدر، أن
لاعبي الأهلي يظهر عليهم الإجهاد الشديد، وهو ما يؤدي إلى كثرة الإصابات في صفوف
النادي، مؤكدًا أن مدرب منتخب مصر الجديد لم يقتنع بأداء أي لاعب من الأهلي في
الفترة الأخيرة.