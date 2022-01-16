الأحد 16 يناير 2022
توقيت مصر 23:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة الإبراشي تكشف مفاجأة عن آخر ما قاله عن الطبيب المتسبب في وفاته

زوج يلجأ للمحكمة لفسخ عقد الزواج بعد أسبوعين من الزواج والسبب صادم

تهز الشرقية.. يذبح شقيقه بدم بارد والسبب صادم

زوج العروس التي توفيت في «ليلة الدخلة» يكشف مفاجأة عن ما حدث

رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات على 3 منتخبات ومصر تهدد بالانحساب من البطولة

زوجة صبري عبدالمنعم تفاجئه على الهواء: انا معجبة بيك.. ورد مؤثر

5 أعراض مهمة تظهر في الجسم تدل على الإصابة بالسرطان

سماء السعودية والإمارات تشهد ظاهرة غريبة لمدة 13 يومًا

دولة خليجية تستعد لاستقبال أسوأ خمسة أيام في السنة

مفاجأة صادمة عن هوية مرتكب جريمة قتل زوج وطعن زوجته في الفيوم

ADS
 

رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات على 3 منتخبات ومصر تهدد بالانحساب من البطولة

1714368_0
ا
Native
Teads
الأحد، 16-01-2022 12:51 م

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن العقوبات الموقعة على بعض منتخبات بطولة أمم إفريقيا 2022، بعد انتهاء الجولة الأولى من البطولة.
وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عبر موقعه الرسمي، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف بنجامين لاعب منتخب غانا تيتيه 3 مباريات، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الجابون، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس الجمعة.
كما حذرت لجنة الانضباط المنتخبين لسلوكهما غير الرياضي، بعد نهاية اللقاء.
أشار بيان الكاف إلى أنه تم رفض طالب اتحاد مالي بإلغاء البطاقة الممنوحة للاعبه بلال تويه أمام تونس، وتم إيقاف اللاعب مباراتين.
كما فرض الكاف عقوبة مالية على منتخب الجابون قدرها 20 ألف دولار، بسبب تغيير فندق الإقامة دون موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
على جانب آخر، أكد تقرير صحفي، أن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تقام حاليا في الكاميرون.
وذكرت صحيفة “المنتخب المغربية، أن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من بطولة أمم إفريقيا 2022، حال توقيع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف" عقوبات على منتخب تونس، بسبب رفضه استكمال مباراة مالي في الجولة الافتتاحية من البطولة.
وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن اتحادات مصر والمغرب وليبيا لعبوا دورا حاسما في عدم معاقبة منتخب تونس بسبب الانسحاب أمام مالي، والاكتفاء بهزيمته بهدف دون رد.
وشهدت مباراة تونس ومالي، الأربعاء الماضي، فضيحة تحكيمية بعدما قام الزامبي سيكازوى حكم المباراة بإنهاء اللقاء مرتين وسط اعتراضات من جانب نسور قرطاج وعاد مجددا الحكم الرابع ليقود الدقائق المتبقية ما جعل المنتخب التونسي يرفض ويتم اعتباره مهزوما بهدف دون رد في النهاية.
الحكم الزامبي سيكازوى قراراته جاءت غير متزنة طوال مباراة مالي وتونس فى حالات عديدة ابرزها جاء فى الدقيقة 53 بعدما احتسب لعبة لصالح منتخب تونس ركلة حرة ثم عاد واحتسبها تسلل مرة أخرى.

وفى الشوط الثاني رفض سيكازوى حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب تونس رغم وضوح اصطدام الكرة بيده مدافع منتخب مالي لولا استدعاء طاقم تقنية الفيديو له وعاد واحتسبها مجددا.

 

إقرأ ايضا

images (4)

«موسيماني»: هذا الجيل ليس بمستوى جيل أبوتريكة وأتمنى مقابلة مانويل جوزيه

images (3)

تعليق مفاجئ لـ كيروش بعد فوز المنتخب على غينيا بيساو

61ddc57d421aa9092f530c15

«الفار أنقذنا».. مصر تفوز على غينيا في أمم أفريقيا بهدف دون رد بصعوبة

أخبار متعلقة

images (3)

تعليق مفاجئ لـ كيروش بعد فوز المنتخب على غينيا بيساو

1714368_0

4 قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة مصر وغينيا مساء اليوم

163-200515-algeria-mohamed-salah-egyptian-team_700x400

رسالة حازمة من محمد صلاح لجميع لاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا

20220111083709379

أزمة في منتخب مصر قبل لقاء غينيا بيساو

download

شاهد.. «كيروش» يرد بعنف على أحد الجماهير عندما طالبه بالرحيل

مصر2021_12_9_12_50

استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب بأمر "الكاف"