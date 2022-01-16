رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات على 3 منتخبات ومصر تهدد بالانحساب من البطولة

الأحد، 16-01-2022
12:51 م
كشف الاتحاد
الإفريقي لكرة القدم “كاف
” عن العقوبات
الموقعة على بعض منتخبات بطولة أمم إفريقيا
2022، بعد انتهاء الجولة الأولى من البطولة.
وذكر الاتحاد
الإفريقي لكرة القدم “كاف
” عبر موقعه الرسمي، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف بنجامين
لاعب منتخب غانا تيتيه 3 مباريات، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الجابون، عقب انتهاء
المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس الجمعة.
كما حذرت لجنة
الانضباط المنتخبين لسلوكهما غير الرياضي، بعد نهاية اللقاء.
أشار بيان الكاف
إلى أنه تم رفض طالب اتحاد مالي بإلغاء البطاقة الممنوحة للاعبه بلال تويه أمام
تونس، وتم إيقاف اللاعب مباراتين.
كما فرض الكاف
عقوبة مالية على منتخب الجابون قدرها 20 ألف دولار، بسبب تغيير فندق الإقامة دون
موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
على جانب آخر،
أكد تقرير صحفي، أن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من بطولة أمم إفريقيا 2022،
التي تقام حاليا في الكاميرون.
وذكرت صحيفة
“المنتخب المغربية، أن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من بطولة أمم إفريقيا
2022، حال توقيع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف
" عقوبات
على منتخب تونس
،
بسبب رفضه استكمال مباراة مالي في الجولة الافتتاحية من البطولة.
وأشارت الصحيفة
المغربية، إلى أن اتحادات مصر والمغرب وليبيا لعبوا دورا حاسما في عدم معاقبة
منتخب تونس
بسبب الانسحاب أمام مالي، والاكتفاء بهزيمته بهدف دون رد.
وشهدت مباراة
تونس ومالي، الأربعاء الماضي، فضيحة تحكيمية بعدما قام الزامبي سيكازوى حكم
المباراة بإنهاء اللقاء مرتين وسط اعتراضات من جانب نسور قرطاج وعاد مجددا الحكم
الرابع ليقود الدقائق المتبقية ما جعل المنتخب التونسي يرفض ويتم اعتباره مهزوما
بهدف دون رد في النهاية.
الحكم الزامبي
سيكازوى قراراته جاءت غير متزنة طوال مباراة مالي وتونس فى حالات عديدة ابرزها جاء
فى الدقيقة 53 بعدما احتسب لعبة لصالح منتخب تونس
ركلة حرة ثم عاد واحتسبها تسلل
مرة أخرى.
وفى الشوط
الثاني رفض سيكازوى حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب تونس
رغم وضوح
اصطدام الكرة بيده مدافع منتخب مالي لولا استدعاء طاقم تقنية الفيديو له وعاد
واحتسبها مجددا.