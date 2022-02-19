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موعد مباراة الزمالك والتشكيل الرسمي أمام ساجرادا الأنجولي

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السبت، 19-02-2022 10:12 ص


يلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته بنقطة واحدة، متساويًا مع بترو أتلتيكو الأنجولي، فيما يأتي ساجرادا رابعا دون نقاط، ويتصدر الوداد المغربي الترتيب بـ3 نقاط.
ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى تصحيح مسار الزمالك واستعادة الثقة مجددا، بعد التعادل (2-2) في مستهل دور المجموعات أمام ضيفه بيترو أتلتيكو، والهزيمة أمام سموحة في الجولة الماضية بالدوري الممتاز.
في المقابل، يتطلع ساجرادا لتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام الوداد البيضاوي المغربي بثلاثية دون رد، بحصد أول 3 نقاط له في المجموعة.
وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف - سيف جعفر.
 

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