ماني يهاجم صلاح: عليه أن يتحدث عن نفسه فقط

الخميس، 26-05-2022
09:32 ص
رد ساديو ماني لاعب ليفربول
، على تصريحات زميله محمد صلاح
نجم المنتخب الوطني وليفربول
، عن ضرورة الانتقام من ريال مدريد
في نهائي دوري أبطال أوروبا .
و اعتبر ماني أن زميله صلاح
يتحدث عما يريده هو فقط وليس عن ليفربول
بشكل عام .
وقال في تصريحات صحفية: لا أرى مباراتنا مع ريال مديد فرصة للانتقام .. لا أراها هكذا أبدًا .
وأضاف ضاحكا : صلاح
يتحدث عما يريده هو فقط .. هذا هو محمد صلاح
.
وتابع : ريال مدريد
استحق الفوز عام 2018 لكن هذه المرة الأمور ستكون مختلفة.
ويأتي هذا الرد بعد التصريحات الغاضبة التي أطلقها فالفيردي - لاعب ريال مدريد
- ردا على كلام صلاح
.
حيث قال في لقاء له: نعم كلام محمد صلاح
استفزني .. يبدو أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يتخذها كما يريد .
وأضاف: يبدو أنه بمثابة إهانة لريال مدريد
وشعاره ولاعبيه.
وعلى جانب آخر ، حسم محمد صلاح
نجم ليفربول
الإنجليزي، موقفه من البقاء في ناديه المفضل " ليفربول
".
جاء ذلك من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد
التي من المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب دو فرانس.
وأكد هداف ليفربول
:«سأبقى في ليفربول
، أنا سعيد هنا، ولا يمكن الحديث عن الرحيل في الوقت الحالي، لا أركز على العقد في الوقت الحالي، هذا الأسبوع مهم بالنسبة لنا".
يأتي هذا بعد ربط تقارير إنجليزية بتوجه صلاح
، إلى ريال مدريد
عقب فشل ضم الملكي للاعب الفرنسي إمبابي، وهو ما نفاه النجم المصري محمد صلاح
.
وواصل صلاح
في حديثه: «أريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، لا أريد الحديث عن العقد، سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد".
وكان رئيس نادي ليفربول
توم ويرنر، قد أكد اليوم الأربعاء، بأنه يأمل في التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقدي المصري محمد صلاح
والسنغالي ساديو مانى
.
ومن المقرر أن ينتهي عقد «صلاح
وماني» مع ليفربول
في صيف 2023 المقبل.
يذكر أن تقارير سابقة، كانت قد أكدت أن محمد صلاح
طلب من ليفربول
الحصول على راتب لا يقل عن 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، مقابل التجديد، إلا أن ليفربول
رفض هذا الطلب.