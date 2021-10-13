ماذا قال «جيلبرتو» عن مقارنته بـ علي معلول؟

الأربعاء، 13-10-2021
11:04 ص
قال جيلبرتو
، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب أنجولا السابق،
إنه لا يمكن المقارنة
بينه وبين علي معلول لاعب القلعة الحمراء الحالي، مشيرا إلى أن
اللاعب التونسي يمتلك إمكانيات مميزة للغاية.
وأضاف جيلبرتو
، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم"
المذاع على شاشة قناة الحياة، أنه يجب على إدارة الأهلي الاستمرار مع بيتسو موسيماني
مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قال الإعلامي الجنوب أفريقي ايمانويل جودوين
أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأفضل حاليا في إفريقيا.
وقال ايمانويل جودوين عبر برنامج البريمو بقناة tenإن انباء رحيل موسيماني عن الأهلي غير صحيحة موضحا أن بعض التقارير
الصحفية في جنوب افريقيا قد تخالف الواقع أحيانا.
وأشار إلى أن منتخب جنوب افريقيا يملك حظوظ التأهل إلى كأس
العالم ويسعى لتحقيق هذا الهدف.