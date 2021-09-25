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بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد إنبي (التشيكل وموعد المباراة)

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السبت، 25-09-2021 10:55 ص

يواجه النادي الأهلي منافسه إنبي، على ملعب الإسكندري، في السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمصالحة الجماهير بعد خسارة بطولتي الدوري المصري والسوبر المحلي.
تشكيل الأهلي المتوقع:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج - محمد مجدي قفشة

الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا" – محمد شريف -  لويس ميكيسوني

حكم مباراة الأهلي وإنبي

وأسند مسئولو لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة مباراة الأهلي وإنبي لـ الحكم الدولي محمود البنا ليدير اللقاء تحكيميًا.
 

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