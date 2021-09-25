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موسيماني يقرر خوض مباراة إنبي بتشكيل مفاجئ

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السبت، 25-09-2021 01:08 م

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إجراء 5 تعديلات علي تشكيلة أبناء الرداء الأحمر التي ستخوض مواجهة انبي مساء اليوم في دور الــ16 لكأس مصر.
وسيدفع موسيماني بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون ( حمدي فتحي) وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ولويس ميكسيوني ومحمود كهربا ومحمد شريف.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم، السبت، مباراة قوية عندما يلتقي مع إنبي باستاد الإسكندرية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
ويدخل الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.
وخاض الأهلي تدريباته الأيام الماضية بالإسكندرية بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت الثلاثاء الماضي في السوبر المحلي وخسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.
 

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