أول تعليق لـ أحمد فتوح بعد انتهاء أزمته مع أسرة أمين الشرطة الضحية

حرص أحمد فتوح على توجيه رسالة شكر للمحامي أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته مع أسرة أمين الشرطة الراحل.

ونشر أحمد فتوح صورة عبر حسابه علي إنستجرام تجمعه بـ أشرف عبد العزيز وعلق: "مع خالص الشكر لأشرف عبد العزيز.. أبويا"

وانتظم أحمد فتوح نجم نادى الزمالك في تدريبات الأبيض اليوم الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وظهرت ملامح السعادة على وجه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم، بعد انتهاء أزمته.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.