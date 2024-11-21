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أنجح مشروع استثماري.. تعليق مفاجئ من "الدرديري" على انتهاء أزمة كهربا

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الخميس، 21-11-2024 01:03 ص

 

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي انتهاء أزمة كهربا مع نادي الزمالك بعد تسديد آخر شيك له.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "انهاردة انتهت قصة كهربا للأبد وانتهى معها أنجح مشروع استثماري في تاريخ نادي الزمالك شكراً يا فولت".


وقال الإعلامي محمد فاروق، إن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي طلب من محمد رمضان المدير الرياضي إلغاء غرامة السوبر المصري بالإمارات وترحيله من هناك بسبب ما بدر منه.


وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "وافق محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي على إلغاء خصم 500 ألف جنيه من مستحقاته المالية وهي باقي الغرامة التي وقعت عليه بقيمة مليون جنيه بعد الاعتذار له وللسويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد العودة إلى مصر".

وأضاف فاروق: "جاء ذلك بسبب طلب كهربا من النادي مساندته في تسديد باقي غرامة نادي الزمالك التي وصلت إلى 6 مليون و500 ألف جنيه".

 

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