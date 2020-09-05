السبت، 05-09-2020
06:06 م
الطيب حسين
نجح فريق ليفربول
الإنجليزي في تحقيق فوز عريض على حساب بلاكبول
في لقاء ودي جمعهما اليوم.
وتمكن رفاق محمد صلاح
من الفوز بسبعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد".
ويقام اللقاء ضمن استعدادات "الريدز" لبداية الموسم الجديد (2020 - 2021).
أبناء الألماني يورجن كلوب كانوا متأخرين في النتيجة بهدفين دون رد قبل أن يرد بسبعة أهداف عن طريق جويل ماتيب وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وهارفي إليوت وتاكومي مينامينو وديفوك أوريجي وأخيرًا المدافع سيب فان دين بيرج.