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«صلاح» يقود تشكيل «الريدز» أمام تشيلسى

صلاح
صلاح
الأحد، 20-09-2020 12:12 م محمد عبد الحارس

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على تشكيل فريقه أمام تشيلسي، والمقرر لها الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية.
ومن المتوقع أن يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بالقوة الضاربة، حيث لا يعاني الريدز من غياب أي لاعب من عناصره الأساسية.
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز -  أرنولد.
خط الوسط: هندرسون -  فابينيو - نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.
يذكر أن ليفربول حقق الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3 في الجولة الأولى، بينما تفوق تشيلسي على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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