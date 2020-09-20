موعد مباراة ليفربول وتشيلسى

تقام اليوم العديد من المباريات، بمختلف المسابقات بعد توقفها لفترة طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضى.

الدوري المصري:

- 5.30: الإنتاج الحربي والجونة (أون تايم سبورتس 2).

- 8.00: المقاولون والاتحاد (أون تايم سبورتس 1).

الدوري الإنجليزي:

- 1.00: ساوثهامبتون وتوتنهام (بي إن سبورتس اتش دي 2).

- 5.30: تشيلسي وليفربول (بي إن سبورتس اتش دي 2).

- 8.00: ليستر وبيرنلي (بي إن سبورتس اتش دي 2).

الدوري الإسباني:

- 9.00: ريال سوسيداد وريال مدريد (بي إن سبورتس اتش دي 3).

الدوري الإيطالي:

- 8.45: يوفنتوس وسامبدوريا (بي إن سبورتس إتش دي 4).

الدوري الألماني:

- 6.00: فولفسبورج وباير ليفركوزن

الدوري الفرنسي:

- 1.00: نيس وباريس سان جيرمان (بي إن سبورتس اتش دي 6).