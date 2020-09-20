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موعد مباراة ليفربول وتشيلسى

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الدورى الإنجليزي
الأحد، 20-09-2020 10:25 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم العديد من المباريات، بمختلف المسابقات بعد توقفها لفترة طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضى.
الدوري المصري:
- 5.30: الإنتاج الحربي والجونة (أون تايم سبورتس 2).
- 8.00: المقاولون والاتحاد (أون تايم سبورتس 1).
الدوري الإنجليزي:
- 1.00: ساوثهامبتون وتوتنهام (بي إن سبورتس اتش دي 2).
- 5.30: تشيلسي وليفربول (بي إن سبورتس اتش دي 2).
- 8.00: ليستر وبيرنلي (بي إن سبورتس اتش دي 2).
الدوري الإسباني:
- 9.00: ريال سوسيداد وريال مدريد (بي إن سبورتس اتش دي 3).
الدوري الإيطالي:
- 8.45: يوفنتوس وسامبدوريا (بي إن سبورتس إتش دي 4).
الدوري الألماني:
- 6.00: فولفسبورج وباير ليفركوزن
الدوري الفرنسي:
- 1.00: نيس وباريس سان جيرمان (بي إن سبورتس اتش دي 6).

 

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