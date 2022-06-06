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ليفربول يكشف مفاجأة عن عرض البايرن لـ ماني: يساوي أكثر من ذلك بكثير

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ماني
Native
Teads
الإثنين، 06-06-2022 10:58 ص


كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي رفض عرضا أوليا من بايرن ميونيخ الألماني، من أجل ضم نجم هجوم الفريق ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن العرض الذي قدمه النادي البافاري قيمته 25 مليون جنيه إسترليني، تتضمن 21 مليونا مقابل شراء اللاعب و4 ملايين أخرى إضافية بناء على أدائه ونتائج بايرن.
وحسب المصدر، فإن مسؤولي ليفربول لم يعجبهم العرض ويرون أن المهاجم السنغالي صاحب الـ30 عاما "يساوي أكثر من ذلك بكثير".
إلا أن ليفربول لم يبلغ بطل البوندزليغا بمطالبه المالية مقابل التخلي عن ماني، وفقا لـ"تايمز".
وكان النجم السنغالي قد لمح إلى أنه سيرحل عن "أنفيلد" قريبا، لكنه تراجع عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل بين جماهير ليفربول مؤكدا أنه كان "يمزح".
وقبل أيام في مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، سئل ماني عن رغبة "الجمهور السنغالي" برحيله عن ليفربول والانتقال لناد آخر، فجاء رده مفاجئا.
وقال: "60 إلى 70 بالمئة من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا".
لكن ماني تراجع عن تصريحاته الأخيرة، السبت، وقال: "تحدثت مازحا وبشيء من الفكاهة وانتشر الخبر في كل مكان".
وأضاف: "ليفربول ناد أحترمه كثيرا. الجماهير احتضنتني منذ اليوم الأول. أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحصل".
 

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