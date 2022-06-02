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رونالدينهو: صلاح أحد أفضل لاعبي العالم لهذا السبب

champions_ronaldinho
رونالدينهو
Native
Teads
الخميس، 02-06-2022 09:54 ص

أعرب النجم الكروي العالمي البرازيلي رونالدينهو، عن سعادته بالتواجد في مصر، وزيارته لمنطقة الأهرامات، مؤكداً أن بدأ مسيرته الكروية من القاهرة بعدما شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم للناشئين.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول يعد أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه تمني اللعب بجانبه.
وعن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا قال رونالدينهو «ميسي ونيمار ومبابي ومحمد صلاح هم الأفضل في العالم حاليا وأرى أن كل الدوريات العالمية بها لاعبين ونجوم كبار للغاية».

وعن ملف تجديد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول قال، «اللاعب يجب أن يكون سعيدا باللعب وليس بالنادي لأنه إذا كان سعيدا فإنه يقدم أفضل ما عنده».
واختتم رونالدينيو تصريحاته موجها نصيحته للشباب قائلا: يجب أن تؤمن بنفسك حتى تنجح وتحقق أحلامك.
 

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