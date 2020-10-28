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ليفربول يفوز على ميتييلاند بثنائية نظيفة بدوري الأبطال

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام
ليفربول
 
الأربعاء، 28-10-2020 12:15 ص المصريون ـ متابعات
أفلت ليفربول الإنجليزي بثلاث نقاط ثمينة من كمين ضيفه ميتييلاند الدنماركي وفاز عليه 2 - صفر بصعوبة، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل أتالانتا الإيطالي مع أياكس الهولندي 2 - 2 .

على استاد "آنفيلد" في ليفربول ، عانى أصحاب الأرض من غياب عدد من نجومهم الأساسيين عن التشكيلة الأساسية لكنهم انتزعوا فوزا ثمينا ليكون الانتصار الثاني على التوالي لأصحاب القميص الأحمر.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام أتالانتا وظل ميتييلاند في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل البرتغالي ديوجو جوتا هدف التقدم في الدقيقة 55 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى استاد "جيويس" في بيرغامو ، رفض أتالانتا أن يفسد الضيوف احتفال الفريق بخوض أول مباراة له في دوري الأبطال على هذا الملعب ، وانتزع أتالانتا تعادلا ثمينا 2 - 2 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة فيما حصد أياكس أول نقطة له في هذه المجموعة وظل في المركز الثالث.

وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما دوشان تاديتش ولاسينا تراوري في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و38 .

وفي الشوط الثاني ، رد أتالانتا بقوة وسجل هدفين بتوقيع الكولومبي الدولي دوفان زاباتا في الدقيقتين 54 و60 .
 

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بث مباشر.. ليفربول «صلاح» و ميدتيلاند بدوري أبطال أوروبا

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