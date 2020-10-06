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صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

ليفربول
ليفربول
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:35 م متابعات - الدويني فولي
تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة نجم جديد من نجوم الفريق بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم منذ قليل بشكل رسمي إصابة شيردان شاكيري نجم ليفربول ومنتخب سويسرا بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الآسويسري في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن شاكيري يعدما خضع لمسحة طبية كانت نتيجته إيجابية ولكنه لا يعاني من أي أعراض وتم وضعه في الحجر الصحي وجاري متابعة حالته.

وبهذا يكون شاكيري هو رابع لاعب من صفوف نادي ليفربول يصاب بفيروس كورونا بعد كل من تياجو ألكانتارا وساديو ماني وتسيميكاس.
 

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