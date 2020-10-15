بشري لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء الحاسمة

الخميس، 15-10-2020
12:26 م
متابعات - الدويني فولي
كشف مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي
، لاعب وسط فريق الزمالك عن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا
المستجد التي أجراها اللاعب مؤخرا.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ” القاهرة 24″ إن نتيجة المسحة الثانية لساسي جاءت سلبية من إصابته بفيروس كورونا
”.
وتابع: “اللاعب سبق وأجري مسحة أولى بعد مخالطته حالة مصابة بفيروس كورونا
، وجاءت سلبية، ليتأكد سلامته بشكل نهائي بعد المسحة الثانية”.
واختتم “ساسي سيصل المغرب اليوم، من أجل الانضمام إلى معسكر الزمالك، واللاعب جاهز من الناحية البدنية للمشاركة”.
وسبق وكشفت قناة الزمالك بالأمس، أن مسئولي الفريق ينتظرون نتيجة المسحة الثانية الخاصة بساسي لتحديد موقفه من الانضمام للبعثة، أما أمر مشاركته سيكون في يد الجهاز الفني للزمالك.
ويستعد الزمالك لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الرجاء المغربي
ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، الأحد المقبل.