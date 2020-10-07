"صلاح" ينقذ مشردًا من عصابة إجرامية

أنقذ محمد صلاح جناح أيسر فريق ليفربول، أحد المشردين خارج ملعب "أنفيلد"، من بعض المضايقات التي تعرض لها من قبل مجموعة من العصابات الإجرامية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن صلاح أنقذ رجلًا مشردًا بلا مأوى من تعرضه لتلك المضايقات في 28 سبتمبر الماضي، بعد فوز ليفربول على أرسنال 3-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وعلقت الصحيفة البريطانية عن الأمر، وقال: "كان موقف محمد صلاح رائعًا تمامًا كما يفعل مع ليفربول على أرض الملعب".

وتابع: "سمع ما كانت تقوله لي هذه العصابة، ثم التفت إليهم وقال قد تكون في نفس الوضع في غضون بضع سنوات".

وأضاف: "لم أصدق ما رأيته إلا عندما أعطاني 100 جنيه إسترليني، يا له من أسطورة كاملة الأوصاف".

وواصل تصريحاته: "مو بطل في عيناي وأريد أن أشكره على ما فعله معي بعد هذا الموقف".



