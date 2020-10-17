السبت 17 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب والسبب صادم!

طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت

القبض علي عنتيل الـ "توك توك" بعد تهديده لفتاة بصور عارية

عاجل.. ألمانيا تغلق شوارع برلين و تنشر قوات الأمن

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد لرئيس أذربيجان

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

ارشيف
محمد صلاح
 
السبت، 17-10-2020 11:12 ص محمد عبد الحارس
 يستضيف فريق إيفرتون نظيره ليفربول الإنجليزي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز. وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالاتى:- حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني. على الجانب الآخر جاء تشكيل إيفرتون المتوقع كالاتى:- فى حراسة المرمى: بيكفورد. فى خط الدفاع: كولمان، مايكل كين، جودفري، لوكاس دينييه. فى خط الوسط: جوميز، آلان، دوكوري. فى خط الهجوم: خاميس رودريجيز، كالفيرت لوين، ريتشارليسون.
 

إقرأ ايضا

ارشيف

التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

ارشيف

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة للأهلي والوداد المغربي

أخبار متعلقة

محمد صلاح

صلاح أساسي.. تشكيل ليفربول لمواجهة أرسنال

صلاح

"صلاح" يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام أرسنال

صلاح

شاهد .. صلاح يفاجيء الجمهور بصورة جديدة .. هكذا تصرف مع أطفاله

محمد صلاح

محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول في مباراة الكأس

كلوب وصلاح

تصريحات لا تُصدق من كلوب عن محمد صلاح

932932

ليفربول يهزم تشيلسي بثنائية "ماني"