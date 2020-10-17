"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

السبت، 17-10-2020
11:12 ص
محمد عبد الحارس
يستضيف فريق إيفرتون
نظيره ليفربول
الإنجليزي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري
الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز.
وجاء تشكيل ليفربول
المتوقع كالاتى:-
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: محمد صلاح
، فيرمينو، ماني.
على الجانب الآخر جاء تشكيل إيفرتون
المتوقع كالاتى:-
فى حراسة المرمى: بيكفورد.
فى خط الدفاع: كولمان، مايكل كين، جودفري، لوكاس دينييه.
فى خط الوسط: جوميز، آلان، دوكوري.
فى خط الهجوم: خاميس رودريجيز، كالفيرت لوين، ريتشارليسون.