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تامر أمين يفجر مفاجاة عن بيرسي تاو بعد انتقاله لـ الأهلي

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بيرسي تاو
Native
الثلاثاء، 17-08-2021 09:05 ص

فجر الإعلامي تامر أمين ، مفاجأة عن اللاعب بيرسى تاو، الذي نجح النادي الأهلي في ضمه مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه كان أحد نجوم نادي صن داونز الجنوب إفريقي عندما كان موسيماني مدربا للنادي .
وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار": “بيرسى تاو كان أحد شركاء نادي صن داونز في تحقيق النجاحات الكبيرة وكان أحد العناصر الأساسية للفريق”.
وتابع: "بيرسى تاو ليس غريبا على موسيماني فهو يعرف بيرسى تاو جيدا ويعرف كيفية توظيفه جيدا وحقق معه نجاحات ويعرف كيف يستفيد منه جيدا".
ولمع إسم اللاعب الشاب بيرسي تاو في جنوب أفريقيا، الذي لعب لصفوف نادي ماميلودي صنداونز، قبل أن ينتقل للاحتراف في أوروبا استغلالًا لامكانياته الهجومية البارعة وروعة مهاراته، التي جعلت من جماهير جنوب إفريقيا تطلق عليه لقب ميسي إفريقيا.
لم تكن الجماهير الجنوب إفريقية فقط التي أطلقت عليه هذا اللقب، أو اقتنعت به فحسب، لكن الرجل الأول في مجال كرة القدم في جنوب إفريقيا، المدرب بيتسو موسيماني المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات إحداها مع صنداونز، أطلق عليه هذا اللقب أيضًا.
موسيماني، قال في بث مباشر عبر حسابه بإنستجرام إن بيرسي تاو يجب أن يظهر قدراته للناس، ويجب أن يأتي للأهلي.. أي مدرب في أفريقيا يتمنى الحصول على خدماته.
 

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