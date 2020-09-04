الجمعة، 04-09-2020
09:59 م
الطيب حسين
كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
، لاعب فريق برشلونة
الإسباني، عن سبب بكاء زوجته.
وذكر اليوم الجمعة، بعد أن أعلن الاستمرار مع الفريق الكتالوني، أن أفراد أسرته كانوا ضد رغبته في الرحيل عن برشلونة
.
وقال ميسي
في تصريحات أدلى بها لموقع "جول" العالمي: "عندما أبلغت زوجتي وأولادي برغبتي في الرحيل.. أجهشت الأسرة كلها بالبكاء فأولادي لا يرغبون في مغادرة برشلونة
ولا يريدون تغيير مدارسهم".
وأضاف النجم الأرجنتيني: "كانت كل هذه الأوقات قاسية وعصيبة علينا جميعا، كان ما أريده واضحا وأخذته على عاتقي وتلفظت به، برغم حزن زوجتي كانت تساندني وتدعمني..."