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لماذا أجهشت زوجة "ميسي" بالبكاء

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ميسي
 
الجمعة، 04-09-2020 09:59 م الطيب حسين
كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن سبب بكاء زوجته.

وذكر اليوم الجمعة، بعد أن أعلن الاستمرار مع الفريق الكتالوني، أن أفراد أسرته كانوا ضد رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وقال ميسي في تصريحات أدلى بها لموقع "جول" العالمي: "عندما أبلغت زوجتي وأولادي برغبتي في الرحيل.. أجهشت الأسرة كلها بالبكاء فأولادي لا يرغبون في مغادرة برشلونة ولا يريدون تغيير مدارسهم".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "كانت كل هذه الأوقات قاسية وعصيبة علينا جميعا، كان ما أريده واضحا وأخذته على عاتقي وتلفظت به، برغم حزن زوجتي كانت تساندني وتدعمني..."

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