مرتضى منصور يفجر فضيحة: ضبط نجم الزمالك مع فتاة داخل فندق إقامة الفريق

الأحد، 13-03-2022
05:06 م
أكد
مرتضى منصور
، رئيس الزمالك، خلال مؤتمر تقديم المدرب البرتغالي فيريرا أنه تم ضبط أحد
اللاعبين مع فتاة
في فندق
إقامة الزمالك، أثناء فترة لجنة حسين لبيب، وعلم بالواقعة
أسامة نبيه في هذا التوقيت.
وأضاف
رئيس الزمالك أن الفرنسي كارتيرون كان هو المدير الفني للفريق وقتها، وعفا عن اللاعب،
ورفض معاقبته، وهل هذا يعقل يا جماهير الزمالك؟، وتتساءلون عن الأزمة داخل النادي حاليا.
وقال
رئيس نادي الزمالك إن محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأبيض يرغب في الحصول على جواز
سفره من أجل السفر لتسجيل حلقة مع رامز جلال، مضيفاً أن أبوجبل قام بتسريب صورة لتوقيعه
على عقود للوكيل السعودي نواف من أجل الضغط على الزمالك.
وتابع:
كان معلمين في الفريق وكارتيرون كان مدرب خاين ويتعمد انه يدمر فريق الزمالك قبل رحيله.
وأشار
إلى أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التي أعلنها يوم الجمعة الماضية عقب مباراة الوداد
المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن
اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
لنهاية الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة.
وكان
منصور قد أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق
حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعرض
سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة
للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق
2003 لاستكمال مسابقة الدوري.