شوبير: هذه قصة توسطي عند الخطيب لإعادة رمضان صبحي إلى الأهلي

السبت، 12-06-2021
07:55 ص
أحمد عادل شعبان
انتقد الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - ما نقل حول استضافته شريف إكرامي من أجل تلميع رمضان صبحي وإعادته للأهلي.
وقال في برنامجه: بعض الزملاء كتبوا إني رحت لكابتن محمود الخطيب
واتوسطت عنده إنه يرجع رمضان صبحي .. وسيناريو لا يمكن تصوره.
وأضاف: طب ما تليفوني معاك .. اتصل بيا واعرف الحقيقة .. وأنا برد على طول.
وتابع: هذا السيناريو خيالي .. أنا أحب رمضان على المستوى الشخصي لكن لم نتحدث منذ فترة طويلة ، ولم أذهب إلى كابتن محمود الخطيب
لطرح مثل هذه الأمور عليه .. وليس هذا دوري أصلا أن أجلب لاعبين للأهلي أو أعيدهم إليه وأرجو التحقق من المعلومات قبل نشرها.