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شوبير: هذه قصة توسطي عند الخطيب لإعادة رمضان صبحي إلى الأهلي

شوبير
شوبير: هذه قصة توسطي عند الخطيب لإعادة رمضان صبحي إلى الأهلي
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السبت، 12-06-2021 07:55 ص أحمد عادل شعبان
انتقد الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - ما نقل حول استضافته شريف إكرامي من أجل تلميع رمضان صبحي وإعادته للأهلي.

وقال في برنامجه: بعض الزملاء كتبوا إني رحت لكابتن محمود الخطيب واتوسطت عنده إنه يرجع رمضان صبحي .. وسيناريو لا يمكن تصوره.

وأضاف: طب ما تليفوني معاك .. اتصل بيا واعرف الحقيقة .. وأنا برد على طول.

وتابع: هذا السيناريو خيالي .. أنا أحب رمضان على المستوى الشخصي لكن لم نتحدث منذ فترة طويلة ، ولم أذهب إلى كابتن محمود الخطيب لطرح مثل هذه الأمور عليه .. وليس هذا دوري أصلا أن أجلب لاعبين للأهلي أو أعيدهم إليه وأرجو التحقق من المعلومات قبل نشرها.
 

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