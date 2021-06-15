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سيف زاهر: محمود الخطيب قام بـ " ضربة معلم " مع 3 لاعبي في بيراميدز

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6
سيف زاهر: محمود الخطيب قام بـ " ضربة معلم " مع 3 لاعبي في بيراميدز
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الثلاثاء، 15-06-2021 08:40 ص أحمد عادل شعبان
أشاد الإعلامي سيف زاهر - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - بالمنظومة التي وضعها محمود الخطيب رئيس الأهلي لإدارة ملف التعاقدات في النادي.

وقال زاهر: موسيماني وافق على ضم المغربي سفيان رحيمي .. و وضع 4 بدائل لكن في سقف مالي محدد لن يتجاوزه الأهلي.

وأضاف: النادي الأهلي وضع منظومة للرواتب .. وهذه كانت ضربة معلم ، فحينما أراد عبدالله السعيد رقما معينا رفض النادي الأهلي ، وكذلك رمضان صبحي وأحمد فتحي اللذان انتقلا إلى بيراميدز رفقة السعيد.

وتابع: الأهلي خسر هؤلاء اللاعبين لكن كسب فريق كامل .. وأنا كنت معترض على سياسة كابتن الخطيب حينها لكن هو صح.
 

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