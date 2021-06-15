الثلاثاء، 15-06-2021
08:40 ص
أحمد عادل شعبان
أشاد الإعلامي سيف زاهر
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - بالمنظومة التي وضعها محمود الخطيب
رئيس الأهلي لإدارة ملف التعاقدات في النادي.
وقال زاهر: موسيماني وافق على ضم المغربي سفيان رحيمي .. و وضع 4 بدائل لكن في سقف مالي محدد لن يتجاوزه الأهلي.
وأضاف: النادي الأهلي وضع منظومة للرواتب .. وهذه كانت ضربة معلم ، فحينما أراد عبدالله السعيد رقما معينا رفض النادي الأهلي ، وكذلك رمضان صبحي وأحمد فتحي اللذان انتقلا إلى بيراميدز رفقة السعيد.
وتابع: الأهلي خسر هؤلاء اللاعبين لكن كسب فريق كامل .. وأنا كنت معترض على سياسة كابتن الخطيب حينها لكن هو صح.