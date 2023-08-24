الخميس 24 أغسطس 2023
توقيت مصر 16:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

شاهد ماذا قالت صديقة نيمار بعد تعاملها مع السعوديين

على الزيرو.. أسما شريف منير تصدم الجميع بحلاقة شعرها وتكشف السبب) فيديو)

اختفاء عقد إمام عاشور من النادي.. اللجنة تفجر مفاجأة

متزوج اثنتين.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين قوات تركية وقوات الأمم المتحدة في قبرص

رد فعل صادم من فنانة شهيرة على خيانة زوجها (فيديو)

الخطيب غضبان منه.. سر غياب إمام عاشور عن احتفالية الأهلي

IMG-20230824-WA0014
إمام عاشور
الخميس، 24-08-2023 10:12 ص


أكد الإعلامي إسلام صادق أن غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حفل تقديم قميص النادي الأهلي للموسم الجديد علامة استفهام كبيرة.
وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" صفقة انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي وكان من الغريب جداً غياب اللاعب عن حفل تقديم قميص النادي الأهلي للموسم الكروي الجديد".
وأضاف:"ما علمته أن سبب غياب إمام عاشور عن تقديم قيمص النادي الأهلي للموسم الجديد هو غضب محمود الخطيب رئيس النادي منه بسبب حضوره مباراة التتويج ببطولة الدوري الممتاز أمام حرس الحدود والدخول في مهاترات مع جماهير نادي الزمالك عبر الاعلان الرسمي عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا".

إقرأ ايضا

IMG-20230824-WA0009

شاهد ماذا قالت صديقة نيمار بعد تعاملها مع السعوديين

IMG-20230824-WA0020

اختفاء عقد إمام عاشور من النادي.. اللجنة تفجر مفاجأة

IMG-20230824-WA0013

"أكبر صفقة"..معلومات مثيرة عن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

أخبار متعلقة

IMG-20230801-WA0013

بعد منشوراته.. أول قرار حازم من الأهلي تجاه إمام عاشور

IMG-20230801-WA0004

مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب الرحيل للانتقال إلى الزمالك

IMG-20230801-WA0009

الخطيب يُخير سعد سمير بين الاعتزال ومنصب إداري في الأهلي أو الرحيل النهائي

782

رسميًا.. رحيل حارس مرمى الأهلي 4 مواسم لنادٍ مصري

image

أول رد فعل لـ كهربا بعد أنباء إيقافه 6 أشهر

259

شوبير يفجر مفاجأة صادمة لـ حسين الشحات: انتظر القرار الحاسم يوم الأحد