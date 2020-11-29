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كهربا يفسر أغرب لقطة بينه وبين موسيماني بعد هدف قفشة: كنت أخطط معه لهذا الأمر

موسيماني و كهربا
كهربا يفسر أغرب لقطة بينه وبين موسيماني بعد هدف قفشة: كنت أخطط معه لهذا الأمر
 
الأحد، 29-11-2020 07:00 ص المصريون
كشف محمود عبد المنعم كهربا - لاعب الأهلي - عن اللقطة الطريفة التي جمعت بينه وبين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب هدف محمد مجدي قفشة في الزمالك.

وقال "كهربا" في مداخلة مع برنامج "جمهور التالتة": موسيماني كان رايح يحتفل مع قفشة فجريت عليه وقولتله سيبهم هما يحتفلوا وتعالى أنا وأنت نشوف هنعمل ايه عشان نحافظ على الهدف ونقفل الجيم.

وأضاف: هو كان المفروض بيخليني أسخن عشان أنزل .. قولتله مش مهم أنا أنزل دلوقتي وتعالى نعمل تغيير دفاعي .. وناديت على رامي ربيعة عشان يسخن .. وبالفعل رامي ربيعة سخن ونزل وبعدها موسيماني نزلني.
 

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